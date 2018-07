Polícia conclui que irmã de Ângela Bismarchi se matou

Angelina estava em casa com o namorado, por volta das 23 horas, quando o ex-marido invadiu o imóvel, após usar uma escada para ter acesso à varanda. Armado com uma pistola, Fonseca encontrou o casal vendo TV e começou a discutir com o atual namorado de Angelina. Houve confronto e Angelina conseguiu pegar a arma. Após exigir que a dupla parasse de brigar e não ser atendida, ela atirou contra si mesma. Em seguida, Milato pegou a arma e disparou contra Fonseca, que morreu no local. Angelina foi socorrida, mas morreu no hospital.