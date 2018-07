Polícia conclui que secretário foi vítima de latrocínio A Polícia Civil do Rio Grande do Sul entregou hoje à Justiça o inquérito sobre a morte do secretário da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Desaparecidos, Bolívar Llantada, o secretário foi vítima de latrocínio (quando o acusado mata para roubar).