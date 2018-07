Polícia confirma fuga de presos em carceragem no Rio A Polícia Civil acaba de confirmar a fuga de presos na manhã deste domingo da carceragem da Polinter, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. As primeiras informações apontam que 20 presos fugiram com o apoio de dois carros após dominar os carcereiros. A carceragem é localizada em uma das principais ruas de acesso ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte da cidade. Policiais fazem ronda para tentar recapturar os detentos.