Polícia confirma mais dois ônibus atacados em Sorocaba

Além do ônibus incendiado no Jardim São Marcos, por volta das 21h15, outros dois foram depredados na mesma noite. Os locais dos ataques ficam próximos, num raio de quatro quilômetros. Num dos casos, por volta das 21h30, na avenida Américo Figueiredo, bairro Ouro Fino, dois homens despejaram gasolina nos passageiros, mas a Polícia Militar chegou antes que ateassem fogo no veículo e eles fugiram.

No entanto, três meninas, de 15, 11 e 4 anos, ficaram encharcadas de gasolina. Elas disseram que voltavam do cinema, quando os homens interceptaram o ônibus e um deles entrou no veículo com um galão, despejando combustível, inclusive nas pessoas. A mãe das meninas, que não quis se identificar, disse que as crianças conseguiram sair do ônibus pelo vão da porta, mas que uma delas, que levava a irmã mais nova no colo, ficou com o pé preso na porta e caiu, mas não sofreu ferimentos graves. "Era a primeira vez que a mais nova andava de ônibus. O problema é o abalo psicológico que tomou conta das meninas. Essas crianças estão em pânico", disse uma amiga da família.

Outro caso foi registrado por volta das 21h40, na rua Heitor Azevedo Hummel, jardim Itaguá. O motorista percebeu que três rapazes, que pediram para o ônibus parar, tinham galões nas mãos, e como já sabia do caso do ônibus incendiado no Jardim São Marcos, não parou o veículo no ponto e continuou com o trajeto sem recolher os passageiros. O ônibus foi apedrejado pelos rapazes.

Investigadores estão ouvindo passageiros dos ônibus para levantar as características dos vândalos. A intenção é checar se eles têm alguma relação com o crime organizado, que também seria o responsável pela morte do soldado Sandro Luiz Gomes. Enquanto isso, moradores continuam tensos desde que os corpos de vítimas de chacinas começaram a surgir na manhã de segunda-feira. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Desde então, as Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) patrulham as ruas da cidade. Nesta sexta-feira, 2, a Polícia Militar informou que vai intensificar o policiamento neste fim de semana. A PM vai reforçar a tropa do Força Tática com mais homens nas ruas, com objetivo de tentar impedir o recrudescimento da violência.