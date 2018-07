Polícia confirma tentativa de suicídio de sócio da Kiss

Já o médico cardiologista, Paulo Ricardo Nazário Viecili, que está atendendo o empresário, contesta esta versão e diz que seu paciente teve uma crise nervosa. Segundo Viecili, o estado emocional de Spohr é crítico, oscilando entre crises de choro e depressão.

Sob efeito de sedativos, o empresário lembra a todo momento das vítimas. "Do ponto de vista pulmonar, seu estado é regular e vem apresentando melhora, mas do ponto de vista emocional, a situação é muito grave", diz o médico, que não tem previsão de quando Spohr terá condições de receber alta do hospital.

Segundo a delegada, a tentativa de suicídio aconteceu nesta quarta, no horário em que Spohr foi tomar banho. O empresário arrancou a mangueira do chuveiro, amarrando-a à janela do banheiro em uma posição que levantou suspeitas dos policiais que estavam de plantão no quarto. A ação foi percebida rapidamente e impedida.

A delegada disse que Spohr está muito abalado e inconformado com a tragédia que resultou na morte de 235 pessoas. Ainda segundo a delegada, Sphor está consciente da sua condição de preso, só recebendo autorização para visita de seu advogado e, eventualmente, de familiares. "Esta condição implica ainda em não ter acesso à telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação".

Internado desde a segunda-feira, o empresário buscou atendimento médico em Cruz Alta - cidade distante 120 km de Santa Maria - porque havia inalado muita fumaça e, além disso, seu estado emocional inspirava cuidados. Junto com Spohr, veio a esposa, grávida de quatro meses, também atingida pelos efeitos da fumaça que destruiu a boate Kiss. Os dois, segundo a delegada, estão internados no mesmo quarto e teriam vindo para Cruz Alta em busca de um hospital para tratamento porque tem amigos que residem na cidade. Quanto à prisão temporária, Lylian explica que o prazo expira na sexta-feira (1º). Se prorrogada por mais cinco dias, os policiais permanecerão fazendo a custódia policial no quarto onde Spohr está internado.