Polícia consegue entrar com presos em Capela do Alto Policiais civis e militares romperam o piquete montado pelos agentes penitenciários em greve e entraram com 41 presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Capela do Alto, na tarde desta sexta-feira, 21. A Polícia Militar cortou uma parte do alambrado e o cadeado do portão para a entrada dos presos, escoltados por policiais civis. Cerca de 50 agentes que, desde a manhã, faziam um cordão humano na entrada do CDP, acabaram recuando depois de uma negociação tensa com os policiais. Alguns protestaram, alegando a entrada forçada era humilhante, mas optaram pelo não confronto.