Polícia controla tumulto no CDP de Osasco, em SP Os agentes penitenciários do Centro de Detenção Provisória (CD) I de Osasco, na Grande São Paulo, conseguiram controlar um tumulto entre os presos iniciado por volta das 13 horas de hoje. Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de pessoas jogou uma bolsa para dentro do presídio, na Rodovia Raposo Tavares. Mas no momento em que os detentos tentaram pegar a bolsa teriam sido detidos pelos agentes penitenciários, o que gerou o tumulto.