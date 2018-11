Polícia convoca ex-coroinhas para depor

A questão central é um vídeo gravado por Cícero Flávio no qual monsenhor Luiz aparece nu fazendo sexo oral com Fabiano da Silva. Os ex-coroinhas afirmam ter feito o vídeo para ter uma prova contra o sacerdote. Monsenhor Luiz, por sua vez, acusa os rapazes de terem filmado as cenas para extorquir dinheiro dele.

O vídeo foi exibido na audiência da CPI da Pedofilia, no domingo, no Fórum da Justiça Estadual em Arapiraca. As imagens chocaram as pessoas que acompanhavam a audiência.

O delegado Edno Ribeiro disse que está com a cópia de um documento feito pelo advogado Daniel Fernandes em que ele oferece R$ 32.250 aos rapazes para que o vídeo não fosse divulgado.