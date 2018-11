Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em AL

Os mandados de busca e apreensão foram determinados pelo juiz da Comarca de Arapiraca, Jonh Silas, a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. As diligências foram executadas por três delegados.

O caso em Arapiraca despertou o interesse da CPI da Pedofilia, que programou para sexta-feira uma visita ao município, que fica a 146 km de Maceió, para colher depoimentos de vitimas, testemunhas e dos envolvidos no escândalo sexual. As delegadas Bárbara Arraes e Maria Angelita, responsáveis pelo inquérito que investiga as denúncias, também serão ouvidas pelos senadores da CPI. / RICARDO RODRIGUES