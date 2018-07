Polícia da África do Sul entra em confronto com manifestantes

Multidões de simpatizantes de Malema atiraram pedras e garrafas de cerveja contra a polícia, atearam fogo a bandeiras do CNA e a cartazes do presidente Jacob Zuma em frente à sede do partido no centro de Johanesburgo, segundo imagens transmitidas ao vivo na televisão.

A audiência é um risco para Zuma. Malema ajudou o presidente a chegar ao poder, mas rivais de Zuma estão tentando se aproximar dele, que é visto como potencial futuro líder. Se ele for exonerado, Zuma pode ter de lutar para manter sua vida política.

A violência, em que ao menos um policial e diversos jornalistas ficaram feridos, foi a mais grave a ocorrer em frente à sede do partido governista da África do Sul desde o fim do apartheid em 1994, disse o secretário-geral do CNA, Gwede Mantashe.

"Não estamos intimidados. Se isso é uma tentativa de intimidar, não está funcionando", disse Mantashe, culpando a Liga da Juventude pela violência. "Aqueles que trouxeram essa multidão aqui terão de assumir a responsabilidade."

Se for declarado culpado por gerar discórdia no partido pela audiência -- a segunda audiência disciplinar em pouco mais de um ano -- Malema poderá ser suspenso do partido por diversos anos.

Isso iria silenciar seus pedidos por nacionalização do setor de mineração, para o alívio dos investidores, mas enfureceria milhares de simpatizantes.