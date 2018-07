Polícia da Alemanha denuncia exportação ilegal de carros velhos

Um sindicato que representa a polícia na Alemanha afirmou que até 50 mil carros que deveriam ir para o ferro velho - dentro do previsto em um plano de subsídios do governo alemão para a troca de carros - foram vendidos de forma ilegal para outros países.

Devido à crise mundial, que afetou fortemente a indústria automobilística do país, o governo alemão lançou em fevereiro um projeto que paga aos motoristas do país 2,5 mil euros (cerca de R$ 6,5 mil) para que eles se livrem de seus carros antigos e comprem novos. Planos parecidos foram lançados nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha.

Mas o sindicato BDK alega que até 10% dos carros que deveriam ter sido destruídos na Alemanha foram vendidos para a África e o leste europeu, o que custou aos contribuintes alemães 125 milhões de euros (cerca de R$ 328 milhões).

O ministro da Fazenda alemão, Peer Steinbrueck, afirma que o governo vai lançar um inquérito para investigar possíveis irregularidades.

Contêiner

A polícia alemã informou que, recentemente, encontrou um contêiner no porto de Hamburgo no qual havia 40 carros velhos. A carga iria para a África.

A polícia afirma que os donos dos carros já tinham recebido o subsídio do governo dentro do plano de eliminação de carros velhos, mas, em vez de serem levados para um ferro velho e destruídos, os carros acabaram nas mãos de gangues de criminosos, que revenderam os veículos.

A polícia disse que vários fatores causaram o problema. Devido à crise econômica mundial, o mercado de ferro velho enfrenta problemas e os donos dos desmanches estão com um excesso de carros que precisa ser eliminado.

Moore afirma que o controle não é eficaz, e as gangues de criminosos estão ficando cada vez mais hábeis.

Ambientalistas já alegavam que o programa do governo estava sendo alvo de criminosos e afirmam que não se surpreenderam com as informações divulgadas pelo sindicato.

"Fizemos um teste em janeiro e (...) conseguimos vender o mesmo carro duas vezes para o leste europeu, uma vez para a África e revender na Alemanha, apesar de já termos ganhado o bônus do governo alemão", afirmou Ulrika Fokken, porta-voz do grupo ambientalista alemão Help.

Desde o lançamento do plano do governo alemão, houve uma avalanche de pedidos. Até o momento, mais de 1,7 milhão de pessoas entregaram seus pedidos de subsídios às autoridades, tentando trocar seus carros velhos por modelos mais novos.