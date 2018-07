Polícia da BA apura se morte foi resultado de homofobia

SALVADOR - A polícia da Bahia investiga se o assassinato a facadas de uma jovem de 19 anos, na noite desta terça-feira, 16, na periferia de Salvador, foi fruto de homofobia. A companheira dela, com quem dividia uma casa no bairro de Fazenda Grande há três meses, ficou ferida no ataque, mas passa bem.

De acordo com testemunhos colhidos por agentes da 13.ª Delegacia de Polícia, onde o caso é investigado, o autor do ataque foi um morador da região, identificado como Alan. No início da noite, Alan teria feito uma piada sobre as jovens, que reagiram e discutiram. Por volta das 23 horas, o homem teria ido à casa delas, acompanhado por um amigo, e agredido as duas a facadas.

Djeane Lima morreu no local. Apesar de ter sofrido diversas facadas nos braços e no tórax, Daiane dos Santos, de 22 anos, foi encontrada com vida e levada ao Hospital do Subúrbio. Ela teve alta na tarde desta quinta-feira, 18. O suspeito ainda não foi localizado pela polícia.