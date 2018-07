Polícia da Flórida fecha 'bordel móvel' em ônibus

A polícia da Flórida fechou um "bordel sobre rodas" que funcionava a bordo de um ônibus-limusine. Segundo o jornal Miami Herald, policiais à paisana pagaram US$ 40 para entrar no veículo, onde encontraram mulheres oferecendo strip-tease e sexo em troca de dinheiro. De acordo com os relatos, a polícia disse que o veículo circulava em South Beach - uma vizinhança popular entre turistas e pessoas em busca de diversão noturna na cidade de Miami Beach. Dentro do ônibus-limusine, os detetives encontraram um bar com o estoque cheio de bebidas e diversas jovens seminuas com roupas íntimas estufadas de dinheiro. Seis pessoas, incluindo o motorista do veículo, foram presas. Elas podem ser agora processados por crimes como fornecer transporte para fins de prostituição a manter um estabelecimento comercial sem licença. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.