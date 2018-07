Polícia da Índia apresenta acusados de novo estupro coletivo

A polícia da Índia divulgou imagens dos seis acusados do novo estupro coletivo que voltou a chocar o país. As autoridades ainda procuram um sétimo envolvido.

O novo ataque aconteceu no Estado do Punjab, no norte da Índia. Uma mulher de 29 anos foi atacada quando viajava em um ônibus na noite da última sexta-feira.

O motorista e o cobrador teriam se recusado a parar no vilarejo onde ela ia descer e levaram a jovem para um local isolado. Outros cinco homens entraram no ônibus e, junto com o motorista e o cobrador, estupraram a mulher durante toda a noite.

A vítima foi deixada depois em seu vilarejo, onde contou aos familiares sobre o estupro. O ataque foi parecido com o ocorrido em dezembro, quando uma estudante de 23 anos morreu depois de ser estuprada por seis homens em um ônibus em Nova Délhi. O crime desencadeou uma série de protestos na Índia.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC