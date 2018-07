Polícia da Noruega acredita que assassino agiu sozinho

Breivik, de 32 anos, matou oito pessoas em um ataque a bomba no centro de Oslo na sexta-feira passada e outras 68 em um acampamento do grupo de jovens do governista Partido Trabalhista.

Ele contou à polícia que fazia parte de uma rede em sua autodenominada "cruzada" contra o Islã e o multiculturalismo, mas as autoridades norueguesas duvidam disso.

"Até agora não temos nenhuma indicação de que ele tem algum cúmplice ou que há mais células", afirmou a diretora do Serviço de Segurança da Polícia, Janne Kristiansen. Sua alegação provavelmente foi uma jogada de publicidade, ela disse.

Kristiansen afirmou que não haverá interrupção na caça aos possíveis parceiros de Breivik ou no monitoramento policial de extremistas.

"Enquanto houver uma pequena chance ... temos de investigá-la. É o nosso foco principal", disse Kristiansen, acrescentando que Breivik era "muito calculista, muito focado" para ser considerado insano.

O Parlamento da Noruega prometeu revisar os serviços de segurança do país e as ações tomadas durante os ataques ocorridos na semana passada. O governo afirmou que arcará com os custos do funeral de vítimas.

Uma pesquisa de opinião mostrou que 80 por cento dos noruegueses acreditam que o primeiro-ministro, Jens Stoltenberg, reagiu "extremamente bem" à crise.

Olhando para milhares de flores depositadas fora da catedral de Oslo, a fisioterapeuta Aase Bergheim, de 41 anos, disse que agora via Stoltenberg e a Noruega de forma diferente.

"O primeiro-ministro, agora o vejo de uma forma diferente, porque ele mostrou que pode unir as pessoas. As pessoas estão sorrindo umas às outras agora. Eu não costumo votar nele, mas talvez no futuro", disse.