Polícia da Noruega detona explosivos em fazenda de assassino

"Explosivos foram encontrados na fazenda", afirmou à Reuters a promotora Trine Dyngeland. "A polícia fez uma detonação controlada dos explosivos."

Ela afirmou que ninguém ficou ferido na explosão, em Rena, cerca de 160 quilômetros ao norte de Oslo, capital da Noruega. Trine se negou a estimar o volume encontrado de explosivos.

A polícia acredita que Breivik construiu suas bombas usando fertilizantes como principal ingrediente. Ele comprou o material se passando por um produtor.

Breivik afirmou que o ataque a bomba contra prédios do governo e o massacre a tiros realizado por ele em um acampamento de férias do partido governista, na sexta-feira, tinham como objetivo proteger a Europa do Islã.