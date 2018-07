Polícia da Noruega diz que bomba pode ter causado explosão

"Foi uma bomba", disse Sveinung Sponheim, chefe de polícia de Oslo, durante uma entrevista coletiva.

Ele afirmou mais tarde, no entanto, que foi uma explosão, acrescentando que "explosões são causadas por explosivos".

Outra autoridade policial graduada, Thor Langli, afirmou à Reuters que "pode ter sido um carro-bomba".

A polícia de Oslo também confirmou na sexta-feira que houve um incidente envolvendo tiros em Utoeya, uma ilha no sul de Oslo onde jovens integrantes do Partido Trabalhista do primeiro-ministro, Jens Stoltenberg, estavam reunidos.

O jornal norueguês VG afirmou em seu site na Internet que um homem vestido como policial disparou tiros e teria atingido diversas pessoas.

Não ficou claro se o tiroteio está ligado à explosão em Oslo.

(Redação de Oslo)