"As buscas em Utoeya foram concluídas", disse o chefe de gabinete Johan Fredriksen, em entrevista coletiva.

Na sexta-feira passada, o extremista Anders Behring Breivik matou oito pessoas em um ataque a bomba no centro de Oslo e seguiu para a ilha Utoeya, onde matou 68 pessoas que participavam de um acampamento do grupo de jovens do governista Partido Trabalhista.