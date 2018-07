Polícia da Tunísia dispersa protesto de islâmicos conservadores

Ao menos 300 islâmicos salafistas iniciaram um protesto após as orações desta sexta-feira, caminhando pelo centro de Túnis cantando "Não, não ao secularismo, a Tunísia é islâmica".

A primeira eleição na Tunísia - berço dos levantes da Primavera Árabe contra autocratas repressores - resultou em um governo liderado pelo partido moderado islâmico Ennahda.

A ascensão do Ennahda alarmou os tunisianos seculares que se preocupam com a islamização do país -- até agora considerado um dos mais seculares e liberais do mundo árabe.

O Ennahda tem sido cauteloso, tranquilizando os críticos ao dizer que não planeja impor regras religiosas aos tunisianos, mas também tem tido dificuldade para controlar os salafis, que são mais conservadores e exigem um papel maior da religião na vida pública.