Polícia da Tunísia usa gás lacrimogêneo contra manifestantes islâmicos

A tensão cresce no país antes das eleições no fim do mês, que colocarão islâmicos contra secularistas.

Os islâmicos protestavam contra a proibição de mulheres que usam véu de entrarem para a faculdade e contra a decisão de um canal de televisão da Tunísia de exibir uma animação sobre Alá.

Muitos manifestantes se reuniram em frente ao principal campus de Túnis e de lá foram para o bairro operário de Jebel El-Ahmar, onde houve o confronto com a polícia.

Mais de 100 viaturas foram mobilizadas. Um repórter da Reuters viu muitos policiais correndo dos manifestantes.

(Reportagem de Christian Lowe)