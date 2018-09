Polícia dá voz de prisão a noivos após 'sim' no Rio Uma festa de casamento realizada em Magé, no Grande Rio, terminou de maneira inusitada, ontem. Os noivos, padrinhos e convidados - entre eles Juçara Ferreira Campos, mãe do ator Vinícius de Oliveira, de Central do Brasil - foram presos, por suspeita de estelionato. Eles são acusados de integrar uma quadrilha que fraudava cartões de crédito e já havia dado golpes no valor de R$ 5 milhões.