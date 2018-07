Polícia de AL apura golpe que usa sonífero em alimentos Pelo menos dez pessoas já registraram boletim de ocorrência (B.O.) após serem roubadas em um golpe que utiliza doces, biscoitos, frutas e refrigerantes com sonífero em Maceió, Alagoas. As vítimas são clientes de bancos abordados geralmente na saída da agência. Até mesmo um policial militar foi roubado do golpe. A polícia ainda não tem nenhum suspeito dos crimes.