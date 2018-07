Polícia de AL confirma que pai de Eloá é foragido O ex-cabo da Polícia Militar de Alagoas, Everaldo Pereira dos Santos, é mesmo o pai da adolescente Eloá Cristina Pereira Pimentel, de 15 anos, assassinada com um tiro na cabeça depois de ficar mais de 100 horas em poder do ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, em Santo André, no ABC paulista. A informação foi confirmada na tarde de hoje pelo delegado geral da Polícia Civil de Alagoas, Marcílio Barenco. Segundo Barenco, o ex-cabo Everaldo é foragido da Justiça de Alagoas e estava usando o nome falso de Aldo José da Silva. Everaldo é acusado de ser um dos assassinos do delegado Ricardo Lessa, crime ocorrido em outubro de 1991, em Maceió. "Não há mais dúvidas de que o pai da adolescente Eloá é o ex-cabo PM Everaldo dos Santos. As imagens feitas em Santo André, durante o seqüestro de sua filha, e a fotografia que a PM tem em seus arquivos mostram que se trata da mesma pessoa", disse o delegado. "Também temos a confirmação por parte de parentes do próprio foragido e o registro de nascimento de Eloá, onde consta como sendo seu pai Everaldo Pereira dos Santos." "Além de ser acusado de ser o autor material da morte do delegado Ricardo Lessa, ele também responde pelo assassinato do motorista Antenor Carlota e outro homicídio na Comarca de Passo do Camaragibe", declarou. Segundo o delegado, como Everaldo usou documentos falsos ao prestar depoimento perante à Polícia Civil de São Paulo, o ex-militar deve responder pelo crime de falsidade ideológica. Ao cumprir os mandados de prisão de Everaldo Pereira, os policiais civis de São Paulo não conseguiram localizá-lo. Segundo o delegado geral de Alagoas, a Polícia Civil alagoana não possui circunscrição para fazer diligências em São Paulo na tentativa de prender o pai de Eloá. "Mas vamos contar com a colaboração da polícia de todo o Brasil, inclusive, da Polícia Federal", enfatizou Barenco. ''Gangue fardada'' De acordo com o promotor de Justiça Luiz Vasconcelos, o ex-cabo Everaldo foi expulso da PM por envolvimento na "gangue fardada", responsável por vários crimes de pistolagem, roubos de carros e assaltos em Alagoas, sob o comando do ex-tenente-coronel Manoel Cavalcante, que encontra-se preso no presídio militar do Rio de Janeiro. Segundo o promotor Luiz Vasconcelos, contra Everaldo consta inclusive um mandado de prisão reeditado em 21 de julho de 2008, pelo juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal do Fórum de Maceió, a respeito do assassinato de Ricardo Lessa. "O trabalho da Justiça foi feito, foi expedido um mandado de prisão, agora cabe à polícia cumprir a parte dela, entrando em contato com São Paulo para confirmar se esse Aldo é mesmo ex-cabo Everaldo", afirmou.