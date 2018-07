Polícia de BH prende suspeito de ataques sexuais

As abordagens ocorriam pela manhã, quase sempre quando as jovens caminhavam para as escolas onde estudam. Além do Dona Clara, a Polícia Militar (PM) também recebeu denúncias de ataques nos bairros Santa Rosa, São Luiz, Ouro Preto e Jaraguá. Foi neste último, segundo o capitão Waldormiro Almeida, do 13º Batalhão da PM mineira, que o suspeito foi preso depois de a polícia conseguir identificar a moto que ele usava nos ataques.

De acordo com o oficial, após ser preso em um imóvel onde morava de favor com a mãe, Marcel, que é natural de São Paulo e vive há cerca de 20 anos na capital mineira, a princípio negou os crimes. "Depois, ele começou a chorar e confessou tudo. Disse que não era um monstro e que havia surtado porque quando era criança foi molestado por um primo", contou o militar. Segundo o capitão, o suspeito assumiu ter feito cerca de 40 ataques, quase todos contra estudantes a caminho da escola.

A última abordagem ocorreu na segunda-feira, 28, e teve como vítima uma garota de 17 anos. Em todos os casos, o criminoso abusava das adolescentes, mas não há registro de que ele tenha consumado a penetração em algum caso. Mesmo assim, desde 2009, a legislação brasileira define como estupro qualquer "ato libidinoso" praticado mediante violência ou grave ameaça, com pena de seis a dez anos de prisão, agravada no caso de o crime ser cometido contra menores.