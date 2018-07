Polícia de Cuiabá registra duas tentativas de estupro envolvendo turistas

CUIABÁ - A Polícia Militar do Mato Grosso registrou duas tentativas de estupro na madrugada deste sábado, 14, em Cuiabá. As vítimas são uma brasileira moradora da cidade e uma turista americana. Um chileno de 31 anos foi preso pela tentativa de abuso contra a brasileira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de estupro contra a cuiabana de 22 anos aconteceu na garagem de uma empresa de painéis localizada no bairro Santa Helena, região central de Cuiabá. O chileno foi detido por vizinhos que acionaram os militares.

Segundo relatos da mulher, ela aceitou uma carona do chileno porque não viu nada de inconveniente. Os dois andaram alguns metros quando o rapaz atacou a mulher, a arrastou até a garagem e tentou tirar a roupa da vítima, que começou a gritar.

A vítima tinha arranhões no rosto e no braço esquerdo. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Turista. O delegado plantonista Daniel Valente disse que será mantido contato com o consulado chileno em Campo Grande (MS) e com a embaixada em Brasília.

Outro caso. A Polícia Militar não conseguiu identificar ainda quem tentou estuprar a turista dos Estados Unidos, de 24 anos. Segundo a assessoria da PM, ela foi, logo após o jogo entre Chile e Austrália, a uma comemoração na casa de pessoas que conheceu durante a partida. A embaixada dos EUA foi comunicada e tanto a vítima quanto seu namorado estão sob cuidados da missão diplomática.

A turista contou que estava dormindo com o namorado na residência de pessoas que conheceu nas comemorações de rua e foi acordada com um homem em cima dela. De acordo com nota da Polícia Civil, o namorado acordou com os gritos dela. A mulher não soube informar as características do suspeito.