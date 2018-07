Polícia de Londres investiga 'patrulha islâmica de costumes' após divulgação de vídeos

A polícia metropolitana de Londres está investigando uma série de vídeos postados na internet que mostram um grupo de muçulmanos fazendo patrulhas nas ruas do leste da capital britânica para intimidar as pessoas com comportamentos considerados inadequados por eles.

Os vídeos mostram, entre outras coisas, uma reprimenda a uma mulher que usava uma saia curta, a abordagem de um homem que levava uma lata de cerveja na mão e agressões verbais homofóbicas contra um homem chamado de "bicha" pelo grupo de vigilantes.

Líderes muçulmanos da região condenaram as ações do grupo de vigilantes.

"Estamos completamente horrorizados com esses vídeos. Eles mostram um comportamento inaceitável em relação a membros do público", disse à BBC Salman Farsi, porta-voz da Mesquita do Leste de Londres.

"Se esse comportamento se utiliza de nossas crenças, é nosso dever condená-los", afirmou Farsi.

A polícia anunciou a prisão de dois homens, de 22 e 19 anos, ligados aos vídeos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.