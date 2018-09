Polícia de Londres procura brasileiro desaparecido

A família de um artista plástico brasileiro que vive em Londres pediu ajuda à Polícia Metropolitana para conseguir identificar o paradeiro dele. Oswaldo Affonso de Mesquita Sampaio Filho, de 48 anos, foi visto pela última vez no dia 7 de maio. Segundo a mãe do artista, Regina Mesquita, o brasileiro, conhecido como Vado Mesquita, faria parte de uma exposição no Battersea Arts Centre (BAC), onde trabalhava, a partir do dia 8 de maio, mas não voltou para casa no dia anterior. Mesquita, que vive na Grã-Bretanha há 17 anos, foi visto pela última vez por volta de 18h no dia 7 de maio no bairro de Clapham Junction, onde mora sozinho. "Ele foi visto nas redondezas, ele foi à pastisserie pegar os doces para a exposição, deixou os doces em casa, mas depois não voltou para dormir", disse a mãe do artista, que chegou à Grã-Bretanha no dia 16 de abril para visitar o filho e ajudá-lo na exposição. "A gente não sabe se ele foi roubado, seqüestrado ou se ele não quer voltar. Mas não tem porque, ele tem passaporte europeu, não é ilegal, nada", disse Regina Mesquita à BBC Brasil. Ela conta que o filho planejava voltar a viver no Brasil depois que a exposição no BAC terminasse. "Não tinha previsão ainda (de quando ele voltaria), terminada a exposição, ele voltaria. Está tudo encaixotado", disse. Caixa eletrônico Segundo o assessor de imprensa do BAC, Andy Field, Vado Mesquita tomava conta de um bar no local há 8 meses. Field disse que as mais recentes informações que recebeu da polícia foram de que os policiais conseguiram checar os detalhes bancários do artista e descobriram que o cartão dele vem sendo usado nos últimos dias no bairro onde vive e trabalha. "O tipo de retirada que foi feito sugere, segundo a polícia, que o próprio Vado está usando seu cartão", disse Field. Segundo Field, os policiais irão checar imagens de CCTV dos caixas eletrônicos para ver se conseguem estabelecer quem está usando o cartão. O site do BAC ainda traz uma chamada para os trabalhos de Vado Mesquita na exposição BURST residencies. A organização não-governamental ABRAS - Associação Brasileira no Reino Unido - está ajudando a família e qualquer informação pode ser passada pelo telefone 07872665033, com Carlos Mellinger. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.