Polícia de MG diz investigar suposto grupo de extermínio

A assessoria da polícia confirmou que o sítio alugado por Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em Esmeraldas - onde teria sido morta Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes -, foi usado para treinamento de policiais do Grupo de Resposta Especial (GRE) em 2007, por meio de cessão.

"O espaço deixou de ser utilizado quando um ex-integrante do GRE denunciou, em 2009, um crime supostamente ocorrido no local no ano anterior", diz a nota. Bola, que está preso provisoriamente, é investigado no inquérito sobre a suposta organização de extermínio que atuaria dentro do grupo de elite da Polícia Civil mineira.