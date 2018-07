Polícia de MG investiga se menina de 12 anos era abusada desde os 9

A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar denúncia de que uma menina de 12 anos era abusada sexualmente há três anos em Poços de Caldas. A denúncia dos abusos foi feita por uma médica após a criança dar entrada na Santa Casa da cidade com lesões na vagina causadas por Doença Sexualmente Transmissível (DST).

Em depoimento à Polícia Militar, a menina chegou a dizer que havia mantido relações com 45 homens em um só dia no início do mês. Mas a própria PM constatou que a crainça mentia depois de ouvir testemunhas, informação confirmada pelo Conselho Tutelar do município, que já conhecia o caso da criança. No entanto, há a suspeita de que desde os 9 anos ela fazia sexo com adultos em troca de "roupas e dinheiro".

A menina também enumerou nomes de três homens, dois de 19 e um de 31 anos, com os quais supostamente mantinha relações. Segundo a PM, ela chega a passar noites na casa de um deles, com o conhecimento dos pais da criança. A Polícia Civil ressaltou que, mesmo com o consentimento da menina, os três devem ser indiciados por estupro devido à idade da jovem.

O Conselho Tutelar alega que já tentou encaminhar a menina para uma instituição, mas o pedido teria sido negado pela Justiça. Depois de receber atendimento na Santa Casa, a criança recebeu alta e voltou para casa. O conselho afirma que vai acompanhar o caso.