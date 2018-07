Polícia de MS apreende maconha em bicicletas Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no Mato Grosso do Sul, apreenderam 169 quilos de maconha que era transportada em bicicletas. Os policiais, que montaram um bloqueio na rodovia MS-380, na região de Laguna Carapã, deram ordem de parada a cinco ciclistas que carregavam pacotes. Os suspeitos abandonaram as bicicletas e saíram correndo em direção a um matagal.