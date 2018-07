Polícia de NY usará imagens de celular contra o crime

Moradores de Nova York poderão, em breve, ajudar no combate ao crime enviando fotos ou vídeos feitos com celulares diretamente para os computadores da polícia da cidade. O comissário de polícia Ray Kelly afirmou que qualquer imagem feita com câmeras de telefone celular pode ajudar em investigações. Segundo o site de notícias NY1 News, Kelly afirmou que o programa começa a funcionar dentro de dois meses, mas a polícia já poderá receber mensagens de texto a partir da próxima semana. "Quando as pessoas podem registrar um evento que está acontecendo, (isso) ajuda nas investigações", afirmou. Ativistas que defendem os direitos civis nos Estados Unidos esperam que o uso da nova tecnologia possa também ajudar a revelar casos de abusos cometidos por polícia. Um vídeo colocado recentemente no site de compartilhamento YouTube mostrou um policial de Nova York derrubando um ciclista no chão em Times Square. O vídeo teve mais de 1 milhão de acessos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.