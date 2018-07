Polícia de PE divulga retrato falado de assassino de radialista

SÃO PAULO - O segundo envolvido no assassinato do apresentador de TV e também radialista, Luciano Pedrosa, de 46 anos, teve o retrato falado divulgado nesta quinta-feira, 14, pela Polícia Civil de Pernambuco.

O crime ocorreu no último sábado, 9, em uma churrascaria de Vitória de Santo Antão.

A polícia suspeita que o homem do retrato falado seja o executor do homicídio. A imagem foi feita baseada em dados das funcionárias do restaurante. Elas presenciaram a ação do atirador que fugiu em uma moto.

Na última terça-feira, 12, a polícia prendeu o mototaxista Cláudio Pereira da Silva, 31 anos, que seria o responsável por dar carona ao assassino de Luciano Pedrosa, logo após os disparos.