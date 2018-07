Polícia de PE esclarece que morto morava em SP A polícia pernambucana esclarece que uma das pessoas executadas com cerca de 30 tiros de pistola em uma casa na praia do Janga, no município de Paulista, se chamava Julio César Linhares do Ó e era paraibano e não paulista. Ele morava em São Paulo. A polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por tráfico de drogas.