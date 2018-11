Polícia de PE prende suspeitos de tráfico e homicídios

A operação conta com a participação de 230 policiais civis e militares que cumprem 17 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nas cidades do Recife, Camaragibe e Queimadas, na Paraíba.

Entre os presos estão um policial militar que trabalhava no Batalhão da área de atuação do grupo. Ele fornecia aos comparsas informações privilegiadas das ações policiais realizadas na localidade.

Todos os presos foram trazidos para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, no bairro do Cordeiro. As investigações iniciaram em junho de 2011, através do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), assessorado pelo Centro integrado de inteligência de Defesa Social (CIIDS).