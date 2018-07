Polícia de SC apreende 1,5 t de maconha em ônibus A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apreendeu 1,5 tonelada de maconha, no quilômetro 428 da BR-282, na região do município de Vargem Bonita. A droga foi encontrada às 3h30 deste sábado (27) no interior da lixeira do sanitário de ônibus interestadual que ia de Foz do Iguaçu para Florianópolis. Segundo a polícia, a pessoa que transportava a droga não foi identificada. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial da cidade.