Polícia de SC recupera mais 4 telas de Willy Zumblick

No mesmo dia, outras três telas haviam sido recuperadas, a "Dança do Novo Mundo", "Chopp Espumoso" e "Via Crucis - Jesus é Despojado de suas Vestes". As duas primeiras obras foram encontradas no banheiro de um bar do bairro.

Segundo o Núcleo de Investigações Criminais (NIC), durante a tarde, a tela "Via Crucis - Jesus é Despojado de suas Vestes" foi recuperada em uma residência do bairro Fábio Silva. Além das obras, os criminosos também levaram eletrodomésticos e outros objetos de valor. As investigações continuam em busca dos autores do furto e das demais obras.