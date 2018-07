Polícia de SP apreende carga ilegal de 1,2 mil canários

O dono da carga, Jair Jorente, afirma que as aves eram para rinhas. Na residência de Jorente, a Polícia Ambiental encontrou mais 700 aves. "A polícia municipal desconfiou do caminhão, pois ele estava sendo escoltado por um Gol, que vinha atrás. Os policiais acharam que era um sequestro e abordaram", explica Pires. Segundo o delegado, o motorista do caminhão, Luzinaldo Rosa Antunes, teria recebido R$ 1,5 mil para trazer a carga ilegal.

Os animais apreendidos vão para um centro de manejo mantido pela ONG SOS Fauna no Vale do Ribeira, em São Paulo. Lá, os animais receberão os primeiros socorros. Segundo Marcelo Rocha, presidente da SOS Fauna, boa parte das aves apreendidas veio do Peru.