Polícia de SP apreende mais de 1 t de maconha

Os 1.269 tijolos de maconha estavam no porta-malas e nos bancos traseiros de dois carros, que seguiam pela altura do quilômetro 432 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Dois homens estavam em um Honda Civic furtado, com placas adulteradas. O outro detido dirigia um Vectra, com placas de Sorocaba.

Os homens foram levados à Delegacia de Polícia Federal de Marília, onde a ocorrência foi registrada. O trio permanece preso, à disposição da Justiça.