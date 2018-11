Polícia de SP apura morte de garota em mercado A Polícia Civil de Campinas (SP) abriu inquérito para apurar a morte de uma garota de 1 ano e 10 meses ontem, em unidade do hipermercado Atacadão localizada na Rodovia D. Pedro I. Segundo informou o titular do 7º Distrito Policial de Campinas, Tadeu Aparecido Pinto de Almeida, a menina morreu após encostar as mãos em um freezer do estabelecimento.