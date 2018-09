Polícia de SP divulga causa de acidente com avião da TAM A Polícia Civil de São Paulo divulgou neste sábado (17) a causa do acidente envolvendo o Airbus A-320 da TAM, vôo 3054, em julho do ano passado, que deixou 199 mortos. Segundo o delegado titular do 27º Distrito Policial do Campo Belo, Antonio Carlos Menezes Barbosa, responsável pelo inquérito que apurou o acidente, a causa da queda teria sido provocada pela posição incorreta de um dos manetes da aeronave. Barbosa e um perito do Instituto de Criminalística, foram até Porto Alegre, onde se reuniram com parentes das vítimas, para falar sobre o caso.