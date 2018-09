Polícia de SP divulga nome do suspeito de matar jovem

Até sábado, a polícia tinha a informação de que Gouveia permanecia dentro do Estado de São Paulo, porém não conseguia detê-lo. Ele é acusado de ser um dos dois homens que raptaram Vanessa na manhã do último dia 12, em Barueri, na Grande São Paulo. A jovem foi levada para um matagal em Vargem Grande Paulista, onde foi agredida, estuprada e morta.

O foragido é definido como um criminoso "contumaz" pela polícia. Condenado a 14 anos de prisão por diversos crimes, entre eles roubo, ele fugiu da cadeia após progredir do regime fechado para o semiaberto, no qual o preso recebe permissão de passar parte do dia na rua.