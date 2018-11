Polícia de SP encontra maconha em tambor enterrado

Os agentes ouviram um barulho próximo a um rancho enquanto realizam um patrulhamento na área rural do município. Quando se aproximaram, viram um servente de 36 anos e outro homem escondendo 45 pacotes de maconha em um tambor enterrado nas margens do Ribeirão do Carmo. Um dos homens conseguiu fugir, mas o outro foi preso e levado para o Centro de Detenção Provisória de Franca.

Durante uma varredura, os PMs encontraram uma balança eletrônica portátil, uma mochila, um aparelho celular, um alicate, entre outros objetos. Ainda no local, os policiais localizaram um carro que era usado para fazer o transporte da maconha.