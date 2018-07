Polícia de SP faz operação contra tráfico na cracolândia A Polícia Civil iniciou hoje, por volta das 14h30, uma operação na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, contra o tráfico e o uso de drogas. As investigações da operação "Cidade Luz" começaram há um mês, com o uso de filmagens, fotos e investigações. A ação conta com o auxílio dos policiais da 1ª Delegacia Seccional Centro e do Grupo de Operações Especiais (GOE).