Polícia de SP prende 'falsa índia' acusada de extorsão

A Polícia Civil chegou até a dupla após 10 dias de investigação iniciada a partir da denúncia de um antigo cliente de Helena, que a procurou após ler o anúncio "ÍNDIA POTIRA - trago seu amor em uma hora", publicado nos classificados de um jornal de Santos.

De acordo com os policiais, a vítima, um empresário de 57 anos do ramo da construção civil, contratou os serviços espirituais há cinco meses na tentativa de reatar um relacionamento extraconjugal. Ao se dar conta de que os serviços não estavam dando resultado, ele suspendeu o pagamento de Helena. A partir daí, a indiciada passou a ameaçá-lo, afirmando que iria até a casa da vítima e contaria tudo para a sua família. Casado há 36 anos, pai de sete filhos e avô de oito netos, o empresário sucumbiu às ameaças, até que, depois de ter desembolsado cerca de R$ 70 mil, resolveu procurar a polícia.

Com o flagrante combinado, Helena e Silva foram detidos na portaria do prédio onde moram, no bairro do Boqueirão, no momento que receberiam mais R$ 400 da vítima. A dupla costumava mandar os netos receberem as quantias exigidas e por isso também respondem por crime de corrupção de menores. No momento da prisão, um menino de 12 anos que seria neto de Helena estava junto para pegar o pacote de dinheiro.

Tanto Helena quanto Silva já tinham passagem pela polícia. "Ele tem uma ficha extensa com prisões e cumprimento de pena e ela já tinha passagem por estelionato", contou o delegado Luiz Evandro Medeiros. Silva foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Praia Grande e Helena à Cadeia Feminina de Santos.