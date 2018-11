Polícia de SP prende suspeito de roubo na Pinacoteca A Polícia Civil de São Pauloprendeu na noite de sexta-feira Wesley Teobaldo Barros, um dosenvolvidos no roubo de quatro obras da Estação Pinacoteca, emSão Paulo, ocorrido em meados de junho. A polícia recuperou apenas um dos quadros roubados: Opintor e seu modelo, de Pablo Picasso, informou a AgênciaBrasil neste sábado. Mais duas pessoas também foram presas em flagrante porformação de quadrilha. Segundo a Agência Brasil, as informações foram dadas peloinvestigador César, do Grupo Armado de Repressão a Roubos eAssaltos (Garra) de Guarulhos. Segundo ele, "as investigaçõescontinuam". Os quatro trabalhos roubados foram estimados na época em umvalor aproximado de 1 milhão de reais, segundo a Secretaria deEstado da Cultura. As obras pertencem à Fundação José e Paulina Nemirovsky eestavam expostas no segundo andar da Estação Pinacoteca, nocentro da cidade, onde funcionou durante a ditadura oDepartamento de Ordem Política e Social (Dops). Os trabalhos do pintor espanhol roubados foram: "Minotauro,Bebedor e Mulheres" (1933), gravura água-forte sobre papel, e aagora recuperada "O Pintor e seu Modelo" (1963), gravuraágua-tinta, ponta-seca e buril sobre papel, de acordo com asecretaria. Também foram levadas a pintura a óleo sobre cartão"Mulheres na Janela" (1926), de Di Cavalcanti, e o guache sobrecartão "Casal" (1919), de Segall. (Por Denise Luna)