Polícia de Uruguaiana-RS prende falso veterinário A Polícia Civil de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, prendeu ontem um suspeito em flagrante pelo uso de documentos falsos. De acordo com a polícia, o indivíduo se apresentava como médico veterinário. Com ele foram apreendidos documentos da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, uma carteira do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), laudos médicos e ecografias obstétricas zootécnicas, com papel timbrado. O detido vinha sendo investigado pela equipe por estelionato e furto de gado. Segundo a polícia, o falso veterinário foi recolhido à Penitenciária Modulada de Uruguaiana.