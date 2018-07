Polícia deflagra megaoperação contra milícia no Rio Policiais civis da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) realizam desde o início da manhã de hoje uma megaoperação para desarticular uma quadrilha de milicianos que atua em Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ao menos sete policiais militares estão entre os 27 procurados pelos agentes. Até as 12 horas, ainda não havia informações sobre prisões e apreensões.