Polícia desarma explosivo em prédio de Sete Lagoas-MG O Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar (Gate) desarmou no final da noite de ontem um explosivo com capacidade para atingir um raio de até 10 metros na cidade de Sete Lagoas, região central de Minas Gerais. A bomba se encontrava no telhado de um posto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).