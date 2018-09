Polícia desarticula quadrilha de estelionatários no Rio

Uma quadrilha de estelionatários composta por três homens e três mulheres foi desarticulada nesta segunda-feira, 10, por policiais em Vilar dos Teles, no Rio. O bando, segundo a polícia, começou a ser preso na última sexta-feira em Itaipu, em Niterói, onde uma das suspeitas foi detida ao sair de um banco onde tentava obter financiamento, com documentos falsificados, para comprar um veículo. Com ela foram presos dois comparsas, um homem e uma mulher. Em São João de Meriti, em uma agência de automóveis, também foram presos dois homens e uma mulher, apontada como a chefe da quadrilha. Todos foram autuados por estelionato, receptação, formação de quadrilha, falsificação de documento público e particular e falsidade ideológica.