Polícia desarticula quadrilha de roubo a bancos da BA Policiais da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin) afirmaram ter desarticulado a quadrilha que roubou R$ 1,2 milhão da agência do Banco do Brasil do município de Poções, a 444 quilômetros a sudoeste de Salvador, em 6 de maio. Os agentes prenderam ontem três pessoas supostamente envolvidas no crime. Cinco outros acusados de integrar a o grupo estão foragidos. De acordo com o coordenador da 10ª Coorpin, delegado Odilson Pereira Silva, entre os acusados estão quatro irmãos - Cleuton da Conceição Souza e Ivanildo de Oliveira Souza, presos, e Jussivan e Nivando Oliveira Souza, foragidos - e um segurança da agência, Robson Farias dos Santos. Ele trabalhava na agência na hora do crime e forneceu ao resto do grupo as informações sobre a movimentação no local. Também foi Santos que informou a polícia sobre o roubo e registrou a ocorrência. "Em depoimento, o vigilante confessou ter participado do assalto e apontou os quatro irmãos como os responsáveis pelo crime", afirma o delegado. O dinheiro roubado, de acordo com ele, ainda não foi recuperado. Os irmãos também são suspeitos de participar de um roubo a uma agência do Banco do Brasil no município de Itambé, também na Bahia, há dois anos.